Агент Лаутаро Мартинеса: он отказывал многим клубам, он хочет играть только за «Интер»

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, Алехандро Камано, рассказал о преданности игрока клубу.

«Лаутаро не хочет слышать ничего, кроме «Интера». Саудовская Аравия — это рынок, полный соблазнов, и у него было много предложений, но не только оттуда. Когда я рассказываю ему об этих возможностях, он говорит мне: «Интер, только Интер». Чувство сопричастности очень важно, и здесь оно у него в избытке.

Этим летом весь мир говорил о возможном переходе в другую команду, но реальность такова, что он решил остаться, потому что ему нравится стабильность и он считает своей командой «Интер». Он счастлив, он капитан команды, он также ждёт ребёнка, мы должны работать над тем, чтобы он всегда был счастлив. Я думаю, что продление контракта возможно. Мы говорили об этом и с «Интером», и с Лаутаро. Он отверг многие варианты, потому что хочет остаться в Интере», — сказал Камано в интервью TV Play.