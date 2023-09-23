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Гендиректор «Интера»: мы обязательно обсудим новый контракт с Лаутаро Мартинесом

Гендиректор «Интера»: мы обязательно обсудим новый контракт с Лаутаро Мартинесом
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном продлении контракта с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

«Мы очень довольны Лаутаро, потому что он любит наш клуб. Мы обязательно обсудим с ним новый контракт, как только придёт время.

Мы будем вести переговоры обо всех аспектах: финансовых условиях, зарплате и сроке контракта», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В прошлом сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 56 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось, что сам Мартинес позитивно настроен на продолжение сотрудничества с «Интером».

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