Ерохин: эмоции по поводу перехода из «Локо» у Изидора, наверное, ещё не совсем остыли

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, поддержала ли команда новичка Вильсона Изидора после поражения в матче 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

«Изидора в раздевалке после поражения от «Локомотива» поддержали особо? Эмоции по поводу перехода из «Локо» у него, наверное, ещё не совсем остыли. Но сейчас он уже в «Зените», здесь свои требования. Для нас каждая ничья как поражение, что уж говорить о том, когда случаются такие матчи. Поэтому эмоционально всем было непросто. Но, мне кажется, ситуации и сложнее бывали. Все вместе выйдем и из этой.

На данный момент «Зенит» многих радует тем, что находится не на первом месте? Об этом давно уже говорят. А в матчах с нами, даже судя по статистике, выкладываются на 200 процентов. Так и раньше было. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми. Сейчас мы занимаем не то место, к которому стремимся, и, конечно, будем стремиться подняться на первое.

Может, конкуренты стали в этом сезоне сильнее? Они тоже на месте не стоят. Тот же «Краснодар» несколько поменял стиль. А вообще, все стараются найти тот ключ, который поможет им победить «Зенит» и выиграть чемпионат. Тем интереснее, когда против тебя играют с удвоенными силами», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».