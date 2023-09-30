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Антон Зиньковский рассказал, за счёт чего может выиграть конкуренцию у Тео Бонгонда

Антон Зиньковский рассказал, за счёт чего может выиграть конкуренцию у Тео Бонгонда
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Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о конкуренции с Тео Бонгонда.

«Чтобы выиграть конкуренцию у Бонгонда, нужно забивать мячи и голевые отдавать. В матче с «Динамо» у Квинси не получилось сделать и подарить мне голевую передачу. Нужно выходить на поле на то время, какое есть, и показывать себя. Создавать моменты, отдавать и забивать, по-другому никак. Раз я здесь, то, конечно, к этой борьбе я готов», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо».

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Встреча состоялась 23 сентября. Победу красно-белым принёс Тео Бонгонда, который отличился на седьмой минуте.

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