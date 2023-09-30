Игонин: затянулось время, когда к «Зениту» много вопросов. Неприятно

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями от поражения сине-бело-голубых «Оренбургу» со счётом 1:3 в матче 10-го тура РПЛ.

«Ожидал другого результата. Все отмечали, что с «Оренбургом» тяжело играть на выезде. Но три пропущенных гола в первом тайме — это не то, что мы ждали от «Зенита». Неприятное общее впечатление с учётом проигранного прошлого матча.

Главное, что пропущенные голы во многом не случайны, а соперник действительно переиграл «Зенит» в этих моментах. Что касается игры «Оренбурга» в обороне, то они оборонялись очень грамотно. Несмотря на то, что все понимают, как «Зенит» атакует, не у всех получается отбиваться. Неприятное ощущение, что как-то затянулось время, когда к «Зениту» много вопросов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.