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Никита Ковальчук прокомментирует матч «Ариса» и «Аполлона»

Никита Ковальчук прокомментирует матч «Ариса» и «Аполлона»
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В матче 6-го тура чемпионата Кипра встретятся «Арис» и «Аполлон». Команды будут играть на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Встречу прокомментирует Никита Ковальчук. Трансляция будет доступна по ссылке.

В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза. Во всех четырёх матчах выиграл «Арис». В матчах регулярного чемпионата со счётом 3:0 и и 3:1, а в плей-офф чемпионов — 1:0 и 2:0.

В прошлом туре «Арис» сыграл вничью с «Омонией» — 2:2, а «Аполлон» обыграл АЕЛ со счётом 2:0.

«Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра сезона-2023/2024. Команда Алексея Шпилевского набрала 11 очков после пяти матчей. «Аполлон» располагается на пятой строчке

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