У Головина проблемы, команда Кузяева творит историю. Как провели уикенд россияне в Европе

Европейские чемпионаты разгоняются всё сильнее. На поле выходят и российские футболисты, приносящие пользу своим клубам. Кто из представителей нашей страны провёл лучший матч в прошедший уикенд?

Александр Головин («Монако», Франция)

В прошедшем туре «Монако» уступил дома «Ницце» (0:1). Головин провёл на поле все 90 минут, но не помог монегаскам набрать очки. На счету Александра один удар, две успешные попытки дриблинга, один отбор, 76% точных передач и три поданных угловых. Шанс реально помочь «Монако» у Александра всё же был: 27-летний полузащитник заработал пенальти на 12-й минуте встречи — его зацепил защитник Джордан Лотомба. Но Флорин Балогун не реализовал 11-метровый (к слову, во втором тайме он же не забил и со второй попытки). Во вторые 45 минут Головин получил лишь жёлтую карточку за разговоры с судьёй и больше ничем не отметился. WhoScored поставил россиянину оценку 6,82. Далеко не лучший матч в исполнении Головина. В следующем туре «Монако» сыграет дома с «Марселем».

Александр Головин Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Кузяев — один из лидеров «Гавра». Россиянин быстро влился в состав команды и стал важным звеном полузащиты. В прошедшем туре Далер помог «Гавру» обыграть дома «Клермон» (2:1). Россиянин провёл на поле 88 минут: выиграл одно единоборство, отобрал мяч четыре раза и отдал 55% точных передач, а также помог развить голевую атаку на седьмой минуте. «Гавр» в турнирной таблице идёт на шестом месте — отличная позиция для скромного клуба, который только вышел в элитную лигу. В следующем туре клуб Кузяева примет дома «Лилль». Если «Гавр» наберёт очки и с «догами», то старт команды в Лиге 1 можно признавать суперуспешным и даже историческим.

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

В прошедшем туре ПАОК обыграл в гостях ПАС — 3:1. Оздоев провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями. Магомед играет во всех встречах, однако пока не забивал и не раздавал голевые передачи в этом сезоне. Зато отлично справляется с оборонительными функциями. И помогает ПАОКу идти на втором месте в чемпионате Греции. В следующем туре клуб Оздоева принимает дома «Волос». Борьба за золото продолжается.

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

Денис Черышев («Венеция», Италия)

Российский полузащитник три тура оставался в запасе, но появился в основе в матче с «Брешией» (0:0). Черышев провёл на поле 76 минут, но не отметился результативными действиями. Пока 32-летний футболист «молчит» в сезоне Серии В. Правда, до этой игры он суммарно провёл на поле менее 30 минут. Надеемся, что тренер Паоло Ваноли (тот самый, который работал в «Спартаке») начнёт доверять Черышеву чаще. «Венеция» идёт второй в таблице Серии В, набрав 12 очков после шести туров. Есть шансы вернуться в элиту по итогам сезона!

Денис Черышев Фото: veneziafc.it

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Нойштедтер — важный игрок «Вестерло». Он отыграл все 90 минут в каждом из восьми туров чемпионата Бельгии. В прошедшей встрече со «Стандартом» (0:0) Роман помог «Вестерло» оставить ворота сухими. На счету Нойштедтера три отбора, два выигранных единоборства, 77% успешных передач и оценка 8,19 согласно порталу WhoScored. Правда, это всего вторая ничья команды в сезоне при шести поражениях. «Вестерло» делит последнее, 16-е место с «Кортрейком».

Роман Нойштедтер Фото: Isosport/Getty Images

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Лунёв становится безоговорочным номером один в «Карабахе». Андрей провёл 90 минут в матче Лиги Европы с «Мольде», а теперь сыграл полную встречу чемпионата Азербайджана с «Габалой» (2:1). Андрей помог «Карабаху» подняться на второе место в турнирной таблице с 13 очками (выше только «Зира» — 16). В следующем туре команда Лунёва примет дома «Сумгаит» (29 сентября).

Андрей Лунёв Фото: ФК «Карабах»

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

32-летний форвард, вернувшийся в «Арис» из «Фиорентины» уже на полноценной основе, пока набрал лучшую форму. Кокорин вышел на замену в матче 5-го тура чемпионата Кипра с «Омонией» (2:2), провёл на поле около 30 минут и не отметился голевыми действиями. В прошлом сезоне Кокорин стал лучшим бомбардиром чемпионата Кипра. Нет сомнений, что он будет важным игроком основы. «Арис» набрал 11 очков и идёт первым в турнирной таблице. В следующей встрече команда Кокорина в лимасольском дерби сыграет с «Аполлоном» (30 сентября).

Александр Кокорин Фото: vk.com/arislimassolfc_rus

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

В 23-м туре чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» обыграл «Волеренгу». Хайкин пропустил два гола, но его команда забила четыре. Интересно, что покер оформил форвард Амаль Пеллегрино. Хайкин провёл полностью все 22 матча за «Будё-Глимт» в чемпионате. Его клуб идёт вторым в таблице, уступая в два очка «Викингу». Никита может выиграть ещё одно золото чемпионата Норвегии, осталось сыграть восемь матчей.

Никита Хайкин Фото: Marcio Machado/Getty Images

Россияне, не сыгравшие в прошлом туре

Арсен Захарян пропустил матч 6-го тура Примеры с «Хетафе» (4:3) из-за коронавируса. Однако к следующей игре чемпионата (с «Валенсией») Арсен будет готов.

Алексей Миранчук остался на скамейке запасных «Аталанты» во встрече 5-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0). На счету 27-летнего россиянина всего один матч в нынешнем сезоне. Миранчук вышел на 10 минут во встрече с «Фиорентиной» (2:3). Ждём, что Джан Пьеро Гасперини начнёт доверять Алексею чаще!

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин остался в запасе на встречу 5-го тура чемпионата Греции с АЕКом. Пока россиянин ни разу не выходил на поле в сезоне. Появятся у 33-летнего голкипера шансы проявить себя?