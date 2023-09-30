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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1-й тайм
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Андерсен – 25'    

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Варан, Линделёф, Каземиро, Фернандеш, Амрабат, Пельистри, Маунт, Рашфорд, Хойлунд.

«Кристал Пэлас»: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Дукуре, Хьюз, Эзе, Шлупп, Айю, Матета.

Команды уже встречались совсем недавно — 26 сентября в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 3:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков после шести матчей. «Кристал Пэлас» находится на 10-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).

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