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Семак сообщил, что Фернандес травмировал голеностоп в матче с «Оренбургом»

Семак сообщил, что Фернандес травмировал голеностоп в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья защитника Марио Фернандеса, получившего травму в матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).

«Думаю, Фернандес подвернул голеностоп. Не так просто перестраиваться, на синтетике есть свои особенности таких травм, связанных с торможением и голеностопом – их гораздо больше», – приводит слова Семака пресс-служба клуба.

32-летний футболист получил повреждение на восьмой минуте и был заменён на Алексея Сутормина.

Марио скандально перешёл в «Зенит» этим летом в качестве свободного агента. За нынешний сезон Фернандес провёл за команду 12 матчей, где результативными действиями не отметился.

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