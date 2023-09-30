Семак сообщил, что Фернандес травмировал голеностоп в матче с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья защитника Марио Фернандеса, получившего травму в матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).

«Думаю, Фернандес подвернул голеностоп. Не так просто перестраиваться, на синтетике есть свои особенности таких травм, связанных с торможением и голеностопом – их гораздо больше», – приводит слова Семака пресс-служба клуба.

32-летний футболист получил повреждение на восьмой минуте и был заменён на Алексея Сутормина.

Марио скандально перешёл в «Зенит» этим летом в качестве свободного агента. За нынешний сезон Фернандес провёл за команду 12 матчей, где результативными действиями не отметился.