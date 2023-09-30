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Агент: пока Леонченко в «Локо» продления Миранчука и Жемалетдинова не будет? Наверное, да

Агент: пока Леонченко в «Локо» продления Миранчука и Жемалетдинова не будет? Наверное, да
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, высказался о возможном продлении контрактов с игроками.

«Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всё замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе «Локомотив», и всё будет хорошо! Думаю, только так.

Пока Леонченко в «Локо» продления не будет? Наверное, да. Напряжённые ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений. Кто раньше уйдёт из клуба: гендир или Миранчук с Жемалетдиновым? Думаю, первый вариант», — приводит слова Шпинёва телеграм-канал «Крысева».

Действующие контракты Миранчука и Жемалетдинова с московским клубом истекают 30 июня 2024 года.

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