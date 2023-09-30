Юран: разобрали игру «Локомотива» — примитивные передачи на Дзюбу и скорость Пиняева

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«То, что нарабатывали, всё сработало, кроме одного — забить. Есть у нас страдания реализации. Игра давалась, по моментам, думаю, переиграли соперника, но, к сожалению, забить не смогли, а в футболе без этого не выиграть.

После замен нападающих команда стала хуже цепляться за мяч? Цеплялись, а что толку. «Локомотив» насыщал мячами нашу штрафную, а мы получали 100‑процентные моменты и не забивали. В целом задумка сработала наша, создавали. Ещё бы и забивать. Тяжеловато такую игру воспринимать. Ладно бы по делу, тогда анализ, теория, больше работы на тренировках. А так, чётко разобрали «Локомотив» — примитивные передачи на Дзюбу и скорость Пиняева. Но забить не смогли», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».