Юран рассказал, что смеялся над решениями ЭСК РФС по итогам матча «Пари НН» — «Спартак»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран на пресс-конференции после матча МИР РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» (0:1) заявил, что взахлёб смеялся над решениями ЭСК РФС по итогам матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Взахлёб смеялся по решениям ЭСК. Специальный удар, неспециальный, устал комментировать. Тренеры уже просто молчат, как надо, так и будут трактовать. Есть руководители, уже смешно мне комментировать», — сказал Юран.

29 сентября пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК РФС поддержала все решения главного арбитра кубковой встречи Евгения Буланова, который, по мнению комиссии, верно не назначил пенальти в ворота красно-белых, не засчитал гол в ворота «Спартака» и верно зафиксировал гол победившей команды на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Пари НН» после десяти матчей набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.