«С кулака бьёт игрок «Спартака». VAR не видит это?!» Юран с матом наехал на судей!

Матч 4-го тура группового этапа Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком» завершился крупным поражением нижегородцев, но всё решилось только в концовке. Команда Сергея Юрана имела шансы набрать хотя бы одно очко, которое сейчас на вес золота для аутсайдера квартета. Поэтому по окончании игры тренер хозяев был на эмоциях и мощно прошёлся по главным, по его мнению, виновникам такого результата – судейской бригаде во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Я сейчас посмотрел, Амелин сидел на VAR. На 10-й минуте Александров получил апперкот в лицо. И VAR не реагирует. Это чистая красная, *** [блин]. Чистейшая, *** [блин]. Сейчас посмотрел этот эпизод на планшете. VAR не видит это, *** [блин]?! С кулака бьёт игрок «Спартака». Чё тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, *** [блин], от этого, парней тоже нужно уважать. Больше комментариев не будет», – негодовал Юран.

По ходу матча Юран неоднократно реагировал на решения судей либо с иронической улыбкой, либо высказывая им какие-то претензии. В частности, ему не понравилась отмена гола Александра Трошечкина. Впрочем, тренер «Пари НН» так вёл себя и в предыдущей игре 8-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). в Москве. Но тогда, вероятно, остыл после удачной для нижегородцев концовки, а теперь – не сдержался.

Речь шла об эпизоде, который на самом деле случился немного позже, чем говорил Юран. Ближе к середине первого тайма. В борьбе за позицию на стандарте центральный защитник «Спартака» Никита Чернов попал рукой по лицу своему коллеге по амплуа Виктору Александрову. Тот упал на газон и лежал, пока продолжалась встреча. Центрбек нижегородцев далеко не сразу пришёл в себя.

После повтора действительно сложилось впечатление, что Чернов сфолил на Александрове. Однако Буланов не назначил пенальти в ходе игры, а его ассистенты на VAR тоже не разглядели фола, который тянул бы на 11-метровый. В этот момент вспомнился эпизод из полуфинала Кубка России трёхлетней давности между «Зенитом» и «Спартаком», когда Вильмар Барриос попал рукой по лицу Александру Соболеву. В Санкт-Петербурге судьи также посчитали, что контакт руки защищавшегося футболиста с лицом атаковавшего не тянет на пенальти. Однако у Юрана иное мнение.

Юран пообещал, что нижегородский клуб обратится в ЭСК РФС по поводу судейства Буланова. Но какой бы вывод в экспертно-судейской комиссии ни сделали, это не добавит очков «Пари НН». Нижегородцы близки к вылету из Кубка России: за два тура до финиша они отстают от «Динамо» и на «Краснодара» на три очка.