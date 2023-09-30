Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Реала» недовольно тем, как Анчелотти использует Камавинга на поле

Руководство «Реала» недовольно тем, как Анчелотти использует Камавинга на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» недовольно тем, как главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти использует на поле французского полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон в своём «твиттере».

По информации источника, боссов мадридского клуба не устраивает, что Анчелотти выпускает Камавинга на позиции левого защитника. Подчёркивается, что самому игроку также не нравится подобная роль на поле. Однако итальянский специалист остаётся непреклонным в этом вопросе, так как он уверен в своём видении.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Камавинга принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне Ла Лиги француз сыграл в 37 матчах (одна голевая передача).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Анчелотти высказался о деле Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android