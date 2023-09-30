Руководство «Реала» недовольно тем, как Анчелотти использует Камавинга на поле

Руководство мадридского «Реала» недовольно тем, как главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти использует на поле французского полузащитника Эдуарду Камавинга. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон в своём «твиттере».

По информации источника, боссов мадридского клуба не устраивает, что Анчелотти выпускает Камавинга на позиции левого защитника. Подчёркивается, что самому игроку также не нравится подобная роль на поле. Однако итальянский специалист остаётся непреклонным в этом вопросе, так как он уверен в своём видении.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Камавинга принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне Ла Лиги француз сыграл в 37 матчах (одна голевая передача).

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