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Тренер «Реала» Анчелотти высказался о деле Негрейры

Тренер «Реала» Анчелотти высказался о деле Негрейры
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о деле бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

«Удивлён ли я, что спустя семь месяцев после дела Негрейры ничего не изменилось? Меня волнует этот серьёзный вопрос, как и весь футбольный мир. Мы должны позволить правосудию работать и поддерживать его», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ещё не получал официальных уведомлений о начатом в его отношении судебном расследовании взятки по делу Негрейры и на данный момент не будет делать публичных заявлений. Также стало известно, что в четверг, 21 сентября, сотрудники судебной полиции провели обыск в штаб-квартире Каталонской федерации футбола.

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