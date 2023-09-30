Гвардиола высказался о двух поражениях «Манчестер Сити» подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги матча с «Вулверхэмптоном» (1:2), а также высказался о двух поражениях его команды подряд.

«Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо. Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять.

Бернарду Силва скоро вернётся, Джон Стоунз тоже скоро вернётся. Посмотрим, сколько у нас будет доступно игроков для Лиги чемпионов.

В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня. Двигаемся дальше», – приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» в АПЛ находится на первой строчке с 18 очками.