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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: свист фанатов? Понимаю это, у нас нет оправданий

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: свист фанатов? Понимаю это, у нас нет оправданий
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу того, что болельщики «красных дьяволов» освистали команду после её поражения в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».

«Свист фанатов? Я понимаю это. Когда вы играете с «Кристал Пэлас», то должны побеждать при всём уважении к сопернику. Конечно, мы переживаем, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу говорить о причинах поражения, но это будет выглядеть как оправдание. Но у нас нет оправданий», — приводит слова тен Хага журналист Лори Уитвелл в своём «твиттере».

Напомним, сегодня, 30 сентября, в игре 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил защитник «орлов» Йоаким Андерсен.

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