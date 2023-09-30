«Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» благодаря автоголу Матипа в самом конце

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кёртис Джонс на 24-й минуте наступил шипами на голеностоп Иве Биссуме, и после просмотра VAR англичанин был удалён с поля, оставив команду в меньшинстве.

На 36-й минуте Мэддисон разрезал оборону «Ливерпуля», Ришарлисон забежал и прострелил во вратарскую, а Сон в касание переправил мяч в сетку.

На четвёртой добавленной минуте к первому тайму Собослаи из глубины сделал заброс в штрафную, ван Дейк поборолся и сделал скидку в центр! Гакпо принял мяч, развернулся и хлёстким ударом пробил Викарио.

На 69-й минуте Жота потерял мяч в центре поля и в подкате сбил Удоджи, за что получил вторую жёлтую карточку и оставил «Ливерпуль» вдевятером.

На 96-й минуте Кулушевски сделал пас на правый фланг, Порро продвинулся вперёд и сильно прострелил во вратарскую! Матип неудачно подставил ногу и срезал мяч в ближнюю девятку.

«Шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.