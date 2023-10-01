«Загадал: поймаю акулу — выиграем Олимпиаду!». Доктор сборной СССР — о золоте-1988

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал о счастливой примете перед Играми в Сеуле.

«На летнем сборе в Эшерах в выходной вся команда уехала на экскурсию в местные пещеры с обедом на природе: шашлык, огурцы-помидоры. А мы с товарищем Алексеем Кнаком — он работал с женским гандболом, когда наша сборная всех укладывала направо и налево — рванули на рыбалку. И я там загадал: если поймаю катрана (это такая акула небольшая) — завоюем медали на Олимпиаде. В нас же никто не верил!

Первым Алексей катрана поднял. Точнее, подсёк его наш сопровождающий, а Кнак — вытащил. Рыбина — сантиметров 90, под метр. А у меня — ничего. Говорят: поплыли обратно, а я упёрся. Думаю про себя: гандбол — это гандбол, но футбол — это элитный вид спорта, самый почитаемый в мире. И в тот момент, когда мне самому уже это всё надоело и я собрался отдавать снасть хозяину катера, леска вдруг дёрнулась. Я подтянул ещё раз и понял: есть! Сам поймал и вытащил катрана. И очень расстроился, увидев, что моя рыба — меньше. Мелькнула мысль: «Как же так, неужели завоюем только серебро или бронзу?» Уже на берегу до меня дошло: «Боже мой! Но ведь эту рыбу поймал я сам, а ему помогли. Значит, мы должны взять золото!»

За два дня до финала ко мне приходит массажист, Вилорыч, и говорит: «А ты знаешь, что Кнак проиграл полуфинал и будет играть за третье место?» Я ничего ему не сказал, чтобы не спугнуть удачу. Только записал в журнале — он до сих пор где-то валяется: финал во столько-то, золотые медали — во столько-то. Только дополнительное время не рассчитал (смеётся)», — сказал Орджоникидзе в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.