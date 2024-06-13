Игрок сборной Шотландии Гилмор поделился ожиданиями от матча с Германией

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Германии. Встреча состоится завтра, 14 июня. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

«Нам нужно, чтобы все показали свою лучшую игру. Мы знаем, что это будет большой матч, Германия — очень хорошая команда. Поэтому нам нужно максимально правильно действовать в обороне. У нас тоже есть хорошие игроки. Нам нужно показать свой лучший уровень в пятницу», — приводит слова Гилмора официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В группе А также сыграют Венгрия и Швейцария.