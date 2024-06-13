Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Шотландии Гилмор поделился ожиданиями от матча с Германией

Игрок сборной Шотландии Гилмор поделился ожиданиями от матча с Германией
Комментарии

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Германии. Встреча состоится завтра, 14 июня. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно, чтобы все показали свою лучшую игру. Мы знаем, что это будет большой матч, Германия — очень хорошая команда. Поэтому нам нужно максимально правильно действовать в обороне. У нас тоже есть хорошие игроки. Нам нужно показать свой лучший уровень в пятницу», — приводит слова Гилмора официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В группе А также сыграют Венгрия и Швейцария.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Гюндоган уверен в том, что сборная Германии выйдет в плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android