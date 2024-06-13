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Экс-игрок «Ахмата» Ильин: сборная России на Евро-2024 преподнесла бы сюрприз

Экс-игрок «Ахмата» Ильин: сборная России на Евро-2024 преподнесла бы сюрприз
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Бывший нападающий «Ахмата» Владимир Ильин заявил, что сборная России преподнесла бы сюрприз на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«От какой команды ждать сюрприза? Думаю, что сборная России преподнесла бы всем сюрприз, судя по последним играм — форма бешеная у команды! А так, надеюсь на наших соседей — Грузию. Надеюсь, они всех удивят», — приводит слова Ильина «РБ Спорт».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, Евро-2024 стартует в эту пятницу, 14 июня. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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