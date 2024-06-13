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«Он правда крутой». Полузащитник Германии Мусиала — об игроке сборной Шотландии

«Он правда крутой». Полузащитник Германии Мусиала — об игроке сборной Шотландии
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала высоко оценил игровые качества хавбека национальной команды Шотландии Билли Гилмора.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он очень уверенно владеет мячом, Билли сильный футболист и действительно крутой игрок», — приводит слова Мусиалы Sky Sports.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, 14 июня сборная Германии сыграет со сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

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