Уилшир — о Беллингеме на Евро-2024: надеюсь, за сборную Джуд будет забивать, как за «Реал»

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир высказался о хавбеке «Реала» Джуде Беллингеме.

«Естественно, Беллингем будет играть поближе к Кейну, совершать те же пробежки и, надеюсь, забивать те голы, которые он забивал за «Реал» в прошлом сезоне», — приводит слова Уилшира британское онлайн-издание Daily Mail.

С 14 июня по 14 июля 2024 года на футбольных полях Германии пройдёт очередной чемпионат Европы. Сборная Англии на Евро-2024 сыграет в одной группе с национальными командами Словении, Дании и Сербии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая 11 июля 2021 года в финале Евро-2020 в Лондоне победила в серии пенальти сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). На послематчевую серию главный тренер британцев Гарет Саутгейт назначил 21-летнего на тот момент Джейдона Санчо и 19-летнего на тот момент Букайо Саку, оба игрока не реализовали свои удары — четвёртый и пятый в серии соответственно.