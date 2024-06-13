«Есть тренд на ухудшение». Гёкдениз Карадениз — о российском футболе в условиях санкций

Главный тренер казанского «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз оценил влияние санкций на российский футбол.

«Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своём уровне. Основная — отстранение России от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.

Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитании своих футболистов», — приводит слова Карадениза «РИА Новости Спорт».

«Рубин-2» занимает пятое место в турнирной таблице группы 4 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Команда Гёкдениза Карадениза набрала 15 очков за девять матчей. На первой строчке находится кировское «Динамо», у которого 23 очка. Турецкому специалисту 44 года. Он возглавил «Рубин-2» перед сезоном.