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«Есть тренд на ухудшение». Гёкдениз Карадениз — о российском футболе в условиях санкций

«Есть тренд на ухудшение». Гёкдениз Карадениз — о российском футболе в условиях санкций
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Главный тренер казанского «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз оценил влияние санкций на российский футбол.

«Есть некоторые причины, почему российский футбол так упал в своём уровне. Основная — отстранение России от международных турниров. Я думаю, это сильно влияет на развитие, есть тренд на ухудшение.

Но тут может быть и хороший момент. Этой ситуацией можно воспользоваться и сделать акцент на воспитании своих футболистов», — приводит слова Карадениза «РИА Новости Спорт».

«Рубин-2» занимает пятое место в турнирной таблице группы 4 дивизиона «Б» Леон Второй лиги. Команда Гёкдениза Карадениза набрала 15 очков за девять матчей. На первой строчке находится кировское «Динамо», у которого 23 очка. Турецкому специалисту 44 года. Он возглавил «Рубин-2» перед сезоном.

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