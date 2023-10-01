Начало матча «Интер Майами» с «Нью-Йорк Сити» перенесли на час из-за плохой погоды

Судьи матча регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» отложили начало встречи из-за сильного дождя и возможной грозы. Игра должна была начаться 1 октября в 2:30 по московскому времени.

Как сообщает официальный твиттер «Интер Майами», новое время начала матча — 8:32 вечера по североамериканскому восточному времени (3:32 мск).

Аргентинский нападающий «цапель» Лионель Месси, как сообщалось ранее, не примет участия в игре. Форвард из-за травмы пропустит уже четвёртую игру подряд.

В данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции. На счету команды 32 очка после 29 игр. «Нью-Йорк Сити» находится на девятой позиции, которая позволяет попасть в плей-ин. У команды 37 очков после 31 встречи.