«Кристал Пэлас» рассматривает Фонсеку в качестве основного кандидата на замену Ходжсону

«Кристал Пэлас» рассчитывает, что в ближайшем будущем новым тренером команды станет португальский специалист Паулу Фонсека. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «орлов» рассматривает Фонсеку в качестве основного кандидата на замену нынешнему тренеру Рою Ходжсону. При этом подчёркивается, что португальский специалист сам заинтересован в том, чтобы получить работу в английской Премьер-лиге. На текущий момент Фонсека возглавляет «Лилль».

Напомним, после семи туров английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и находится на девятом месте в чемпионате. В свою очередь, «Лилль» после шести туров Лиги 1 набрал восемь очков и на текущий момент располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.