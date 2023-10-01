Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Индзаги: Лаутаро забил четыре гола, но важнее, что команда помогла ему это сделать

Индзаги: Лаутаро забил четыре гола, но важнее, что команда помогла ему это сделать
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал игру нападающего миланского клуба Лаутаро Мартинеса, который в минувшем матче Серии А с «Салернитаной» забил четыре мяча, выйдя на замену во втором тайме.

«Как я держу такого Лаутаро на скамейке? Как и всех остальных. Он никогда не отступает, всегда вкладывается в процесс. Он забил четыре гола, но важнее, что команда помогла ему это сделать. В первые два года он играл всегда и играл много. Теперь он капитан и чувствует себя лидером, но он и до этого всегда работал хорошо. Теперь у Лаутаро большой опыт, ведь он завоевал трофеи. Лаутаро является чемпионом мира и будет продолжать прогрессировать», — приводит слова Индзаги сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Материалы по теме
Лаутаро Мартинес сделал покер за 27 минут после выхода на замену в матче с «Салернитаной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android