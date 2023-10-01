Индзаги: Лаутаро забил четыре гола, но важнее, что команда помогла ему это сделать

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал игру нападающего миланского клуба Лаутаро Мартинеса, который в минувшем матче Серии А с «Салернитаной» забил четыре мяча, выйдя на замену во втором тайме.

«Как я держу такого Лаутаро на скамейке? Как и всех остальных. Он никогда не отступает, всегда вкладывается в процесс. Он забил четыре гола, но важнее, что команда помогла ему это сделать. В первые два года он играл всегда и играл много. Теперь он капитан и чувствует себя лидером, но он и до этого всегда работал хорошо. Теперь у Лаутаро большой опыт, ведь он завоевал трофеи. Лаутаро является чемпионом мира и будет продолжать прогрессировать», — приводит слова Индзаги сайт журналиста Альфредо Педуллы.