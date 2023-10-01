Лаутаро Мартинес сделал покер за 27 минут после выхода на замену в матче с «Салернитаной»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сделал покер за 27 минут в матче с «Салернитаной» (4:0), появившись на поле по ходу игры. Он стал первым игроком как минимум с сезона-1994/1995, кому это удалось в Серии А, сообщает Opta Sports.

Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил четыре мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные – с игры.

Мартинес лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А – на его счету девять мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из «Наполи» (пять голов).

На данный момент «Интер» располагается на первой строчке Серии А с 18 очками. После семи туров у команды Симоне Индзаги лишь одно поражение в матче с «Сассуоло» (1:2), остальные победы.