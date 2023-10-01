Мартинес — о своём покере: стать лучшим нападающим важно, но я всегда думаю о команде

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился мнением относительно того, что в минувшем матче Серии А с «Салернитаной», он, выйдя на замену во втором тайме, забил четыре мяча и стал самым результативным форвардом итальянского чемпионата.

«Для нападающего важно стать лучшим бомбардиром, но я всегда думаю о команде и о том, чтобы помочь товарищам. Если я стану самым результативным форвардом, то это значит, что я помог команде.

«Салернитана» — отличный соперник, но мы должны были приехать сюда, чтобы победить, и мы сделали это. Критика — это часть нашей работы, однако нам нужно выходить на поле и демонстрировать всё то, что мы умеем. Команда всегда имеет первостепенное значение. Когда один игрок забивает гол, он счастлив, потому что смог помочь команде», — приводит слова Мартинеса сайт журналиста Альфредо Педуллы.