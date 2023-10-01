Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: не был поклонником VAR с тех пор, как он появился

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мнением насчёт системы VAR.

«На самом деле я никогда не был поклонником этой системы с тех пор, как она появилась. Думаю, что она усложняет те части игры, которые раньше были понятны. В то же время я могу понять, почему внедрение технологий неизбежно. Мы должны работать с этим. Самая большая проблема, с которой сталкиваются команды, заключается в том, что они, видимо, не в состоянии понять, что никакая технология не сделает игру безошибочной. Раньше было понимание, что ошибки — это часть игры, в том числе и судейские ошибки. Нужно смириться с этим, так как здесь свою роль играет человеческий фактор», — приводит слова Постекоглу Evening Standard.

Напомним, в минувшем матче АПЛ, в котором «Тоттенхэм» играл с «Ливерпулем», судья матча не засчитал чистый гол игрока красных Луиса Диаса. Система VAR должна была помочь с его определением, но она не смогла вмешаться.