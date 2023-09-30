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Организация арбитров Англии: отмена гола «Ливерпуля» — явная фактическая ошибка

Организация арбитров Англии: отмена гола «Ливерпуля» — явная фактическая ошибка
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Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая обеспечивает судейство на профессиональных матчах в Англии, сообщила об ошибке в эпизоде с отменённым голом форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса в матче 7-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:2).

«Компания PGMOL признаёт, что во время первого тайма матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» произошла существенная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда судейской бригадой на поле. Это была явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был засчитан с помощью VAR, однако VAR не смог вмешаться.

PGMOL проведёт полное расследование обстоятельств, приведших к ошибке. PGMOL немедленно свяжется с «Ливерпулем» по окончании матча, чтобы признать ошибку», — приводит текст заявления Sky Sports.

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