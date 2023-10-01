«Болельщики уже отвыкли от такой ситуации в таблице РПЛ». Бубнов — о проблемах «Зенита»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 10-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» (3:1).

«По самоотдаче к футболистам «Зенита» трудно предъявлять претензии. Они отдавались игре на 100%. Петербуржцы нанесли очень много ударов по воротам, а чтобы это сделать, нужно создать не меньше опасных моментов. Кто знает, как бы сложилась встреча, если бы Вендел реализовал железобетонный момент при выходе один на один с вратарём. В целом гостей подвела реализация, но и Сысуев сыграл выше всяческих похвал.

Помимо проблем с реализацией, можно выделить и неорганизованную игру в обороне. Если сравнивать с прошлым сезоном, то это кошмар какой-то. В первую очередь команду подводят позиционные ошибки. Защитники «Зенита» дают соперникам много бить. Неслучайно Семак перестроил оборону в перерыве. Появление Родригао позволило навести порядок.

Поражение может больно ударить по чемпионским амбициям «Зенита». За пять лет гегемонии петербуржцев в РПЛ болельщики уже отвыкли от такой ситуации в таблице. Обычно после десяти туров зенитовцы лидируют с солидным преимуществом», — приводит слова Бубнова Sportbox.