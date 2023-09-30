Это реальная заявка на чемпионство! «Краснодар» улетел от «Зенита» уже на семь очков

«Краснодар» укрепил лидерство, победив «Рубин» в Казани. Команда Владимира Ивича оторвалась от действующего чемпиона уже на семь очков, а от ближайших преследователей – на шесть. Блестящий результат по итогам трети сезона РПЛ!

Уже на пятой минуте у тренера «Краснодара», должно быть, ёкнуло сердце. Лидер его команды Сперцян получил травму: полузащитнику потребовалась заморозка, он прихрамывал. Но Эдуард всё же смог продолжить игру, и именно он стал автором первого удара «быков». Со штрафного, рядом со штангой. Стандарты вообще были самым опасным оружием «Краснодара» при счёте 0:0. Например, мог забить Батчи, когда хозяев спас только сейв Дюпина. А ещё краснодарцы активно использовали забросы на того же Батчи, чтобы при помощи его скорости вскрывать левый фланг/полуфланг. В середине первого тайма стенка ангольца с Кривцовым завершилась попаданием российского центрхава в перекладину.

«Рубин» в основном защищался средним или низким блоком, создавая толпу на своей половине поля, и как такового прессинга в исполнении казанцев не было. Тем не менее казанцы забили первыми. В редком контрвыпаде новичок Чумич вырезал передачу на Даку, а центрфорвард ловко разобрался один в один с Торменой в штрафной «Краснодара» и здорово пробил под перекладину. Но повтор показал: албанец залез в офсайд при приёме мяча.

А «Краснодар» в середине первого тайма забил по правилам. И опять у команды Ивича сработал стандарт! Алонсо очень высоко выпрыгнул и выиграл воздух после подачи с правого края – на его скидку во вратарскую среагировал Кордоба. Центрфорвард «быков» положил свой четвёртый мяч в сезоне РПЛ.

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Разумеется, при счёте 0:1 пошёл более открытый футбол. Тут и хозяева показали себя в атаке. «Рубин» мог отыграться, когда Чумич вырезал ещё один тонкий пас на Даку. Албанец выходил один на один, но запутался и повредил ногу Сафонову. Даку со злости пнул штангу, потом у форварда случился мини-конфликт с вратарём. А перед перерывом другой новичок казанцев Вада блестяще исполнил штрафной – «Краснодар» спасла штанга. За 45+ минут соперники общими усилиями нанесли 16 ударов.

После перерыва «Краснодар» не стеснялся играть «вторым номером», отдав территорию сопернику, несмотря на статус лидера чемпионата. О преимуществе «Рубина» в первые 15 минут второго тайма лучше всего свидетельствует статистика: казанцы за этот отрезок пробили пять раз, тогда как краснодарцы ни разу. Головной боли Ивичу добавила травма опорного полузащитника Ленини, который на ровном месте поскользнулся и повредил колено. Учитывая отсутствие дисквалифицированного Черникова, команда осталась без разрушителей в центре поля.

«Краснодар» убаюкивал игру и соперника, шёл на очередной матч «на ноль» (за девять туров команда Ивича пропустила всего три мяча – меньше всех в чемпионате России). Получалось успешно. «Быки» сохраняли преимущество даже без контригры. Главные силы краснодарцев в атаке Батчи и Кордоба казались «оторванными от коллектива» с точки зрения атакующих действий. Были впереди сами по себе. Тот же колумбиец за час встречи совершил по статистике лишь 10 касаний мяча, а следующие два – в собственной штрафной.

«Рубин», безуспешно наступая, перешёл в концовке со схемы 5-4-1 на игру с четвёркой защитников. Рашид Рахимов надеялся дожать лидера, добавив ещё одного игрока в среднюю линию. Но вместо этого казанцы пропустили ответную атаку «Краснодара». Кордоба воспользовался свободным пространством, получил мяч, избежав офсайда, ушёл от Грицаенко и прострелил во вратарскую – Олусегун забил в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Краснодар» реализовал первый удар в створ. А в итоге «быки» чуть-чуть превзошли «Рубин» по ударам (15:14) и, даже пропустив в компенсированное время, сыграли «на ноль». Гол казанцев опять был справедливо отменён из-за офсайда.