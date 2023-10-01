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Булыкин: «Ростов» был высоко не по футбольным критериям. Они точно не повторят успех

Булыкин: «Ростов» был высоко не по футбольным критериям. Они точно не повторят успех
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о «Ростове».

«Ростов» и в прошлом сезоне не очень играл — были просто пенальти и иногда удачные игры. Они были очень высоко не по футбольным критериям. В нынешнем сезоне все видят и знают, что из себя представляет «Ростов».

«Ростов» точно не повторит успех прошлого сезона. В том сезоне они выдали максимум и прыгнули выше головы. Очень сложно два сезона подряд выезжать на фарте, когда у тебя нет хорошей команды. С одной стороны, мне нравится, что там играют русские ребята, но по силе и мастерству это не борьба даже за пятёрку», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В данный момент ростовчане находятся на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 10 играх.

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