Доктор сборной СССР: напились до чёртиков, а наутро Саша Тихонов выиграл золотую медаль

Бывший врач сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе поделился поразившей его историей про биатлониста Александра Тихонова.

«Очень короткий случай из моей практики. Есть такой известный биатлонист Тихонов Александр Иванович. Четырёхкратный олимпийский чемпион, «Мистер Биатлон – 1977», 12-кратный чемпион мира, 19-кратный чемпион СССР. Ему 27 лет, приезжает в Бакуриани, Грузия. Кубок СССР по лыжным гонкам. Его встречают грузины: чача, домашний коньяк, вино, шашлык. Он привозит с собой водку, шампанское, чёрную икру — Советский Союз! Они напились до чёртиков! Сам мне рассказывал. «На второй день, — говорит, — выхожу из домика. Мутит так, что голову поднять не могу. Спрашиваю у мальчика: где тут соревнования? Он показал. Я туда еле-еле дошёл. Мне надели лыжи. В 11 часов я вернулся в гостиницу — с золотой медалью, кубком, грамотой и цветами». Люди, которые лежали на столе и под столом, не могли поверить своим глазам. Но такое не все себе могли позволить. Одни валялись бы под столом, выпив столько. Другие выпивали в меру и выигрывали. Надо учитывать, что тогда были другие продукты, другой воздух, другая вода. Сейчас этого нельзя делать. Потому что в Duty free всё левое. На рацион питания уже нужно смотреть по-другому», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.