Экс-доктор сборных СССР и России: заглянул под стол, а там семь-восемь пустых бутылок!

Бывший врач сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал об инциденте во время работы в олимпийской команде.

«Приехали в Италию. Сыграли товарищескую игру с какой-то командочкой, из четвёртого, что ли, дивизиона. Банкет по случаю приезда советской сборной в этот населённый пункт. Ко мне ребята подходят: «Итальянцам дают вино пить, а нам нельзя, что ли?» Спросил у Бышовца: «Толя, можно ребятам чуть-чуть вина, расслабиться». Отвечает: «Под твою ответственность. Но я не советую». Я и дал официанту команду принести бутылку вина за один из столов футболистов. Изредка поглядываю в их сторону, контролирую. Одна бутылка 0,75 литра на шесть человек — много ли тут выпьешь?

Нам уходить, а двое реально не могут встать! Не буянят, не дебоширят, как два сдувшихся мешка сидят. Я под стол заглянул, а там семь-восемь пустых бутылок! Бышовец мне: «А я тебе говорил?» В нашей сборной это всё-таки был единичный случай. Один из этих ребят даже сыграл в финале. Но для меня он был очень показательным», — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.