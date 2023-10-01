Орджоникидзе: Бышовец отчитал Лёсика с Добриком: «Вы советские люди, а не плантаторы!»

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал о казусе в Индии.

«Капитаном в сборной был Витя Лосев, но некоронованным королём — конечно, Лёсик Михайличенко. Вожак. Белый такой, волосы — как пшеничное поле. Помню, когда играли на Кубке Джавахарлала Неру в Индии, они с Добриком, Добровольским, прокатились на рикше за одну рупию (1/12 доллара). Картина: идёт Лёша, белый-белый, а за ним толпа, человек 30, темнокожей ребятни! Трогают его, как божество какое-то. Бышовец на разборе игры их отчитал: «Как вам не стыдно? Какой-то тощий мальчик вас тащит, а вы сидите улыбаетесь! Вы же советские люди, а не плантаторы какие-то!» — сказал Орджоникидзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.