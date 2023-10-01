Бобёр: в матче «Крылья Советов» — «Спартак» нет фаворита, но надеюсь, что самарцы победят

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«В матче «Крыльев» и «Спартака» нет фаворита. У самарцев основное преимущество в этой встрече — то, что они играют дома, при своих болельщиках. Не думаю, что «Крылья» себя считают лидером чемпионата и ставят себя выше красно-белых. «Крылья» пока рано воспринимать как команду, которая может бороться за первую пятёрку, а может быть, и призовые места РПЛ.

Уверен, что самарцы идут от игры к игре, а смотреть на данном этапе в таблицу и строить какие-то планы не стоит. Думаю, что сегодня будет результативный матч. Обе команды играют в комбинационный футбол, надеюсь, будет много голов. Не берусь предполагать, какой будет счёт. Но надеюсь, что «Крылья» победят», — сказал Бобёр Metaratings.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 1 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.