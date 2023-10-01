Игроки «ПСЖ» Дембеле, Хакими, Коло Муани и Курзава извинились за оскорбительные кричалки

Игроки «ПСЖ» Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лейвин Курзава принесли извинения в своих социальных сетях за оскорбительные кричалки, которые они позволили себе в адрес болельщиков «Марселя» во время их очного матча в 6-м туре Лиги 1.

«Спасибо всем нашим болельщикам за то, что они присутствовали вчера на матче с «Клермоном». Есть разочарование от результата, но гордость из-за понимания того, что на вас можно рассчитывать.

Неделю назад мы все праздновали нашу великую победу в матче с «Марселем» на стадионе «Парк де Пренс». После матча мы позволили себе увлечься чувством эйфории. Мы осознаём влияние наших действий и наших слов на публику, особенно на меленьких детей, мечтающих увидеть футбольный матч.

Мы искренне сожалеем о словах, которые нам не следовало говорить, и хотели бы извиниться. В будущем мы будем делать всё для того, чтобы соблюдать свой долг и подавать правильный пример. Мы всё ещё ждём вас в среду на матче с «Ньюкаслом». Вперёд, Париж!» — написали футболисты в своих аккаунтах в «Твиттере».