Футболистов «ПСЖ» могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки

Игроки «ПСЖ» Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лейвин Курзава могут быть дисквалифицированы за скандирование оскорбительных кричалок в адрес болельщиков «Марселя». Об этом сообщает издание Le Parisien.
По сведениям источника, после игры 6-го тура Ла Лиги между «ПСЖ» и «Марселем» (4:0) игроки парижан подошли к трибуне, где сидели болельщики бело-голубых, и начали скандировать «Марсельцы, ****ь ваших матерей». Отмечается, что в ближайшее время французские футбольные чиновники начнут расследование этого инцидента.
По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в своём активе 11 набранных очков. Лидирует «Брест», набравший на два очка больше по итогам шести проведённых матчей.
- 25 сентября 2023
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