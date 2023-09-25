Футболистов «ПСЖ» могут дисквалифицировать за оскорбительные кричалки

Игроки «ПСЖ» Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лейвин Курзава могут быть дисквалифицированы за скандирование оскорбительных кричалок в адрес болельщиков «Марселя». Об этом сообщает издание Le Parisien.

По сведениям источника, после игры 6-го тура Ла Лиги между «ПСЖ» и «Марселем» (4:0) игроки парижан подошли к трибуне, где сидели болельщики бело-голубых, и начали скандировать «Марсельцы, ****ь ваших матерей». Отмечается, что в ближайшее время французские футбольные чиновники начнут расследование этого инцидента.

По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея в своём активе 11 набранных очков. Лидирует «Брест», набравший на два очка больше по итогам шести проведённых матчей.