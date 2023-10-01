Галактионов прокомментировал скандальные слова Дзюбы о Семаке

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов отреагировал на нашумевшую фразу Артёма Дзюбы, сказанную в адрес главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артёму в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично (говорит) … Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ничью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать — это точно», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Напомним, внимание СМИ привлекла фраза Дзюбы, сказанная после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Тогда на вопрос, помирился ли он с Сергеем Семаком, Дзюба спросил: «А кто это?»