Сёмин об Абаскале: после таких катастрофических поражений тренер пишет заявление и уходит

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Крыльев Советов» (0:4).

«Что касается «Спартака», то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит — это такая жизнь. Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.