Шикунов: Абаскаль — это катастрофа. Детский тренер и слабое звено «Спартака»

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Это катастрофа! Мне на месте Абаскаля было бы стыдно за всё, что он творит. Это замены, состав. Пруцев вытягивает игру с «Динамо», а его нет. Что это такое? Так невозможно. С ним ничего не будет. Люди ели двигаются, нет мысли. У него два состава, а он не может с ними разобраться. Абаскаль — это катастрофа.

Он не понимает. Выставил состав и сразу же ошибся. Это детский тренер и слабое звено «Спартака». Он не тянет клуб такого уровня. Это большой клуб. Да, сейчас нет еврокубков, но это Абаскаль не тянет. Посмотрите, что Осинькин сделал с составом «Чертаново». Осинькин тактически убил Абаскаля. Футболисты не знают, что делать. Они потеряны», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.