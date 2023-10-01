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Женская сборная России U15 разгромила Словению

Женская сборная России U15 разгромила Словению
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30 сентября в сербском городе Стара-Пазова младшая женская юниорская сборная России U15 провела первый матч на Турнире развития УЕФА. Команда под руководством Елены Медведь одержала победу над Словенией со счётом 6:0, сообщает пресс-служба РФС на сайте организации.

Второй матч на турнире сборная России U15 проведёт 2 октября с командой Беларуси. Начало игры – в 12:00 по московскому времени.

Напомним, решение УЕФА допустить российские сборные до 17 лет участвовать в международных турнирах вызвало возмущение среди некоторых европейских стран, в том числе Англии и Украины, которые угрожают бойкотировать матчи с Россией. Руководство украинского футбола, кроме того, обратилось ко всем национальным ассоциациям Европы, призывая их бойкотировать все матчи с россиянами, несмотря на номинально нейтральный статус команд.

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