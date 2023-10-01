Тренер «Ахмата» Ромащенко высказался о ничьей с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал матч 10-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но всё равно пытались плясать от себя. Какие‑то вещи удавались, какие‑то нет, но это не наша вина, а заслуга соперника. Одно очко — это плюс, но мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде. Хотели взять три очка, была обоюдоострая игра, мы создали моменты, которые голами не закончились. Такие моменты надо реализовывать. Тем не менее спасибо ребятам за бойцовские качества, старание. С нашими маленькими проблемами — отсутствие профильного центрального защитника мы компенсируем присутствием крайнего левого защитника, левого ставим направо. У наших ворот были моменты — игра открывалась. Интересный матч, есть позитив, который можно вынести, готовимся к кубковой игре.

В чём причина, что «Ахмат» не так часто забивает во втором тайме? Причины на весь свет говорить не хотелось бы. Работаем над их устранением. Слишком мало времени — всегда идут микроциклы по три матча через большой подготовительный недельный цикл. Успеваешь только восстанавливаться, по ходу сезона компенсировать такие проблемы очень сложно. Фокусируем ребят на том, что в таких ситуациях нужно быть более чёткими в штрафной, несмотря на те моменты, которые вы указали.

Когда стоит ждать возвращения Андрея Семёнова? Врачи делают всё возможное, чтобы он вернулся, спасибо ему за терпение, старание. Не будем рисковать здоровьем. Его присутствие на скамейке запасных было только для того, чтобы он помогал команде подсказками. Когда сильное плечо рядом, это всегда плюс», — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».