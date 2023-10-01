Майкл Бил ушёл с поста главного тренера «Рейнджерс»

Английский футбольный тренер Майкл Бил покинул пост главного тренера футбольного клуба «Рейнджерс» (Глазго). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Совет директоров «Рейнджерс» хотел бы официально выразить свою благодарность Майклу и его команде за их усилия с момента присоединения к клубу в ноябре прошлого года. Результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий всех, кто связан с командой», — утверждается в официальном заявлении.

Под началом английского специалиста коллектив провёл 42 игры, одержал в них 30 побед, восемь раз потерпел поражение и четыре раза сыграл вничью. В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идёт на третьем месте, успев потерпеть три поражения в семи матчах. Обязанности главного тренера клуба из Глазго будет исполнять Стивен Дэвис.