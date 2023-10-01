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Майкл Бил ушёл с поста главного тренера «Рейнджерс»

Майкл Бил ушёл с поста главного тренера «Рейнджерс»
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Английский футбольный тренер Майкл Бил покинул пост главного тренера футбольного клуба «Рейнджерс» (Глазго). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Совет директоров «Рейнджерс» хотел бы официально выразить свою благодарность Майклу и его команде за их усилия с момента присоединения к клубу в ноябре прошлого года. Результаты в этом сезоне не оправдали ожиданий всех, кто связан с командой», — утверждается в официальном заявлении.

Под началом английского специалиста коллектив провёл 42 игры, одержал в них 30 побед, восемь раз потерпел поражение и четыре раза сыграл вничью. В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идёт на третьем месте, успев потерпеть три поражения в семи матчах. Обязанности главного тренера клуба из Глазго будет исполнять Стивен Дэвис.

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