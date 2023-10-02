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«Ренн» обыграл «Нант» и продлил свою беспроигрышную серию до 7 матчей

В матче 7-го тура французской Лиги 1 встречались «Ренн» и «Нант». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке.

Полузащитник хозяев Бенжамен Буриго открыл счёт на шестой минуте, реализовав пенальти.

Полузащитник гостей Педро Чиривелья сравнял счёт перед самым перерывом.

На 73-й минуте Дезире Дуэ с передачи Адриена Трюффера снова увеличил преимущество хозяев.

А вскоре игрок «Нанта» Мостафа Мохамед на 77-й минуте получил две жёлтые карточки, за что был удалён с поля.

Точку в матче поставил Арно Калимуэндо, забив 11-метровый на 97-й минуте и сделав счёт более убедительным.

«Ренн» продлил свою беспроигрышную серию до семи матчей и занимает шестую строчку с 11 очками. «Нант» располагается на 13-м месте с восемью очками.