Витинья: «ПСЖ» хочет наслаждаться Лигой чемпионов, но не быть одержимым ею
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал о работе с главным тренером Луисом Энрике.
«Идеи Луиса Энрике хорошо вписываются в мой стиль игры. Это важно для меня. Думаю, могу многому научиться с ним. До сих пор имею технику и получаю удовольствие от работы с мячом. С Энрике могу показывать больше на поле и без мяча.
Когда слишком много думаешь об одной вещи – иногда ты её так и не получаешь. Мы хотим наслаждаться Лигой чемпионов, но не быть одержимыми ею», — приводит слова Витиньи RMC Sport.
Витинья в этом сезоне отдал одну результативную передачу в семи матчах за клуб.
«ПСЖ» следующий матч проведёт 4 октября на выезде против «Ньюкасла» в ЛЧ. Сейчас парижане лидируют в группе с дортмундской «Боруссией» и «Миланом».
Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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