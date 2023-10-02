Витинья: «ПСЖ» хочет наслаждаться Лигой чемпионов, но не быть одержимым ею

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал о работе с главным тренером Луисом Энрике.

«Идеи Луиса Энрике хорошо вписываются в мой стиль игры. Это важно для меня. Думаю, могу многому научиться с ним. До сих пор имею технику и получаю удовольствие от работы с мячом. С Энрике могу показывать больше на поле и без мяча.

Когда слишком много думаешь об одной вещи – иногда ты её так и не получаешь. Мы хотим наслаждаться Лигой чемпионов, но не быть одержимыми ею», — приводит слова Витиньи RMC Sport.

Витинья в этом сезоне отдал одну результативную передачу в семи матчах за клуб.

«ПСЖ» следующий матч проведёт 4 октября на выезде против «Ньюкасла» в ЛЧ. Сейчас парижане лидируют в группе с дортмундской «Боруссией» и «Миланом».