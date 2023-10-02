Гаттузо: было бы гораздо лучше, если бы у «Марселя» не было Лиги Европы

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче с «Монако» (2:3) в Лиге 1.

«Мы не можем радоваться, когда проигрываем, это точно. Должны играть лучше, пропустили три гола, которых могли избежать. Во время одного из мячей мы заснули, в третьем допустили ситуацию с выходом три в два. Это мелочи, которые нужно быстро усовершенствовать, иначе будет очень трудно выигрывать матчи. Заметил вовлечённость со стороны игроков, это приятно. Были хорошие вещи, но они должны развиваться.

В защите нужно было сыграть лучше. Пропустили второй гол с 9 метров, этого нужно избегать. Можем не пропускать такие мячи, но для этого должны играть более сосредоточенно и внимательно. Нам следует прогрессировать с тактической точки зрения. Совершили несколько ошибок, но мелкие детали сделали разницу.

Очевидно, у нас не так уж много времени перед Лигой Европы. Но нужно играть в еврокубке, относиться с уважением к этим матчам. Было бы гораздо лучше, если бы у нас не было Лиги Европы. У нас мало времени, мы должны справиться, быстро понять, что делать», – приводит слова Гаттузо L’Equipe.