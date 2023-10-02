Мусса Дембеле высказался о критике после переезда в Саудовскую Аравию

Нападающий «Аль-Иттифака» Мусса Дембеле высказался о своём переходе в Саудовскую Аравию в возрасте 27 лет.

«Люди вправе думать и говорить что угодно. Они всегда критикуют, не зная предмета. Те, кто критикует, сами мечтали бы оказаться в такой ситуации. Профессионалы в любой сфере всегда стремятся зарабатывать больше. Это часть развития человека как профессионала – зарабатывать больше и процветать.

Всегда найдутся те, кто будет учить жизни. Даже вы, журналисты, меняете место работы, например, переходите из Canal+ в beIN Sports, чтобы получать больше денег. С футболистами такая же история. Чем больше я заработаю, тем больше отдам. Мои родители живут в Мали, в деревне, где я планирую многое улучшить и обновить, чтобы сделать жизнь людей более приятной», — приводит слова Дембеле Footmercato.

Дембеле перешёл в «Аль-Иттифак» из «Лиона» в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.